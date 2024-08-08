Путин подписал закон, запрещающий треш-стримы

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России треш-стримов. Документ опубликован на сайте правовых актов. RT на русском

Как отмечалось в пояснительной записке, в России опасно набирают популярность трансляции, в которых треш-стримеры совершают деяния с жестокостью, садизмом и издевательством, однако их видео могут набирать миллионы просмотров и формировать популярность у авторов. Такие ролики ведут к искажению у части общества нравственных норм и ценностных ориентиров, превращая жестокие действия в допустимые и прибыльные. ТАСС

За трансляцию таких стримов предусматривается штраф от 50 до миллиона рублей, в зависимости от того, кто ее ведет: гражданин, должностное или юридическое лицо. Ura.Ru