Три вокзала в Курской области приостановили работу

В Курской области временно закрыты железнодорожные вокзалы в нескольких населённых пунктах из-за боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), филиала ОАО «РЖД».

© runews24.ru

По информации МЖД, движение поездов в регионе продолжается в обычном режиме, за исключением Суджанского и Кореневского районов. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно недоступны для пассажиров.

Ранее ВС РФ и ФСБ пресекли все попытки ВСУ продвинуться в Курской области за сутки. Цель операции, по мнению многих аналитиков, — глубокое проникновение на территорию области с последующим захватом Курчатова и расположенной там Курской АЭС, что могло бы стать средством давления на Москву для начала переговоров.

В офисе Зеленского объяснили смысл наступления под Курском

До этого врио главы Курской областью Смирнов сообщил об уничтожении семи украинских ракет.