Евгений Поддубный: кто это, чем известен и как получил ранение

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в результате атаки дрона в Курской области, где снимал репортаж об отражении нападения Вооруженных сил Украины. Чем известен журналист и как именно он получил ранение, в материале «Рамблера».

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Что произошло?

7 августа в СМИ появилась информация о гибели военкора Евгения Поддубного. В частности, об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на источники сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. При этом он подчеркнул, что о гибели Поддубного ему сообщили люди с мест, которым он «доверяет абсолютно».

По данным ВГТРК, автомобиль, в котором передвигался журналист, был атакован FPV-дроном. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что изначально также был уверен, что поехавший в «самую обсуждаемую точку на планете» Евгений Поддубный погиб, так как узнал об этом от его коллег.

««Жека погиб. На наших глазах», - всплывает смс прямо посреди эфира. Перезваниваю, связь паршивая: «Сбрось локацию, - пишу парням из группы Поддубного. — Мне час до вас», - написал он, вспоминая, как приехал на место предполагаемой гибели друга.

В итоге выяснилось, что Поддубный и его коллеги ехали на разных машинах в Суджу, где в тот момент шли бои, когда над внедорожником военкора раздался взрыв.

«Вероятно, съемочную группу «срисовал» сверху дрон-разведчик и навел на нее FPV. Машина покатилась в кювет, в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля», - отметил Коц.

Машина сгорела, но выяснилось, что самого Поддубного в ней в тот момент уже не было. Он остался жив, получив раны и ожоги. Журналиста обнаружили российские военнослужащие и отвезли в больницу.

«Ну он такой: сильные ожоги, он плохо разговаривает, мы у него документы нашли. Поддубный!» - рассказали бойцы Telegram-каналу Baza.

В Telegram-канале ВГТРК «Вести» со ссылкой на Минздрав России в тот же день была опубликована информация о том, что журналист поступил в больницу в тяжелом состоянии и был помещен в реанимацию.

Сегодня раненого военкора доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Департамент здравоохранения столицы в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых Поддубного на носилках выносят из вертолета.

Чем известен Поддубный?

Евгений Поддубный один из самых узнаваемых военкоров в России. По данным «Медиалогии» в 2022 году он входил в топ-15 самых цитируемых журналистов, уступив Ксении Собчак и Маргарите Симоньян, напоминает телеканал «360».

Военкор родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Окончил психологический факультет БелГУ, и еще во время обучения начал работать спецкорром в дирекции информационных программ телеканала «ТВ Центр».

Первой боевой командировкой студента Поддубного стала поездка в Чечню. Он также освещал события в Южной Осетии во время вооруженного конфликта с Грузией, отказавшись от эвакуации из Цхинвала и уступив свои места мирным жителям. В 2011 году перешел в ВГТРК, где стал спецкором телеканалов «Россия-1» и «Россия-24».

Среди его командировок – поездки в Сирию, где он был в том числе и координатором «Русской гуманитарной миссии», освещение Майдана на Украине, работа в Донбассе. Он также делал репортажи из сектора Газа, Ирака, Афганистана и Пакистана, пишут «Аргументы и факты».

В 2018 году ему присвоено звание Заслуженный журналист РФ. В 2023 году Поддубный стал руководителем бюро ВГТРК в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на телеканале «Россия-24» вел собственную программу «Война» и продолжал активно работать военным корреспондентом в горячих точках.

При этом сирийские террористы объявили награду в $25 000 за его убийство, на что Поддубный отреагировал фразой - «А чего так мало?».

Поддубный является автором более 10 документальных лент. Среди них Битва за Сирию» (2012), «Батя» (2015, об Александре Захарченко), «Алеппо. Освобождение» (2017). Военкор награжден орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского.

Получил премии ТЭФИ за специальные репортажи из Донбасса и из Сирии. В 2022 году получил Премию Правительства Российской Федерации в области СМИ за освещение боевых действий и мероприятий по восстановлению мирной жизни в период СВО.

Реакция властей

Постпредство России при ООН назвало покушение на журналиста «очередным терактом» киевского режима и потребовало от всемирной организации «немедленно и решительно» осудить это нападение.

В российском диппредставительстве выразили надежду, что «в этот раз представители специализированных органов ООН найдут правильные слова, а еще лучше предпримут действия для предотвращения новых возможных зверств киевского режима против представителей прессы», пишет ТАСС.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале назвал покушение на военкора - военном преступлением. По его мнению, «Поддубного могли целенаправленно выследить, так как он заметная фигура для врагов».

Главное военное управление СКР начало расследование. Уголовное дело возбуждено по статьям «покушении на убийство» и «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста».