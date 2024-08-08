Бойцу СВО отказали в выплате из-за многолетней службы

В Челябинске служащему в ВС РФ по контракту Андрею Щербакову отказали в региональной выплате за участие в СВО из-за многолетнего контракта. Об этом пишет Ura.Ru.

Мужчина участвует в СВО с 2022 года и служит в ВС РФ уже 20 лет. В сентябре 2022 года он перезаключил контракт сроком на 12 лет.

"На дату продления контракта мужчина не состоял на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области, не был отобран пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска", — сообщили в администрации региона.

Региональные выплаты же, как пояснили чиновники, назначают только тем, кто впервые заключил контракт с Минобороны через пункт отбора. При этом жена Щербакова отметила, что в других регионах выплаты предоставляются вне зависимости от места заключения контракта.

До этого военный отпросился с СВО для спасения семьи от наводнения в Челябинской области.