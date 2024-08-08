Депутат ГД Михаил Делягин в своем Telegram-канале извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за то, что сообщил накануне о возможной смерти Поддубного во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области, пишет РИА Новости.

Делягин рассказал, что получил эту информацию от человека, "которому доверяет".

Появилось фото с дрона-камикадзе за миг до удара по машине Поддубного