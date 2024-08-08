Обстановку в Курске описали словами «спокойно под рев сирен»

Обстановка в Курске спокойная и без паники, в городе периодически срабатывают сирены о ракетной опасности. Lenta.ru

Отмечается, что городские магазины и кафе работают в обычном режиме, очередей нет, а также не наблюдаются скопления автомобилей на выезд из Курска. Всего на территории региона для вынужденно переселенных из приграничных районов жителей области развернули 15 пунктов временного проживания и организовали несколько пунктов сдачи крови. ТАСС

Ранее сообщалось, что попытку наступления подразделений ВСУ вглубь Курской области пресекли мотострелки Военно-космических сил России. Вечером в среду, 7 августа, российских военных экстренно перебросили в район населенного пункта Коренево, где они остановили продвижение противника. News.ru