Опубликованы первые слова военкора Поддубного из больницы

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов передал первые слова военкора ВГТРК Евгения Поддубного из больницы. В своем Telegram-канале глава региона написал, что журналист благодарит всех за поддержку.

По словам Смирнова, Поддубный передал всем привет, отметил хорошую работу курских врачей и заявил, что «все будет хорошо».

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», — сказал военкор.

Глава региона рассказал, что после стабилизации состояния в курской больнице журналиста отправили в Москву для дальнейшего лечения. Смирнов пожелал ему скорейшего выздоровления.

Поддубного сопровождала съемочная группа. Что известно о состоянии журналистов?

Напомним, что в ночь на 8 августа СМИ сообщили о ранении военкора в результате атаки украинского дрона. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Репортера госпитализировали в Курскую областную больницу.