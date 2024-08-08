Поместье бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на берегу Волги могут снести. Как сообщает Telegram-канал Mash, особняк за 2 млрд рублей оказался самостроем.

Иск о сносе здания подготовила администрация Калязинского района Тверской области. В ближайшее время чиновники направят его в суд. Выяснилось, что Иванов не обращался в местный Госстройнадзор по поводу строительства или реконструкции ИЖС и не получал разрешения на застройку участка. Сейчас поместье представляет собой несколько зданий общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров: в его составе есть СПА-комплекс, бассейн, домики для прислуги и вертолетная площадка с ангаром.

Канал отмечает, что генплан застройки участка скорректировали в 2019 году. Тогда, после публичных слушаний, совет местных депутатов одобрил изменения, а документы подписала глава Алферовского сельского поселения Ольга Кудряшова. Это позволило Иванову построить дом в водоохранной зоне реки Волги.

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Напомним, что о задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. По версии следователей, он получил взятку в размере около миллиарда рублей в виде оказания услуг. Принадлежащее ему имущество арестовали.