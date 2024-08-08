Врач рассказал подробности о травмах у военкора Поддубного

Состояние получившего ранение в Курской области военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного оценивается врачами как тяжелое. Об этом со ссылкой на данные телеканала «Россия-24» пишет ТАСС.

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Вечером 7 августа появилась информация о смерти Поддубного в результате обстрела в Курской области. Позднее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор жив, доставлен в одно из медицинских учреждений Курска, получает «все необходимое лечение» и даже пришел в сознание.

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Сегодня в прямом эфире была озвучена новая информация о состоянии Поддубного.

«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», - заявил врач.

Однако, по его словам, военный корреспондент остается в сознании и общается с медперсоналом.