Врач рассказал о состоянии корреспондента ВГТРК Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в тяжелом состоянии, передает телеканал "Россия-24".

© kremlin.ru

По словам его лечащего врача, журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона на машину, в которой он ехал в приграничном районе Курской области. Военкор получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии стало известно, что Поддубный пришел в сознание.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц успел посетить в больнице своего раненого коллегу. Он заявил, что Поддубный шутит и беспокоится о своей съемочной группе.

Для журналиста был назначен курс лечения и проведены все необходимые исследования, его переведут в московскую клинику.