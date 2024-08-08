Бригады скорой помощи и врачи из Подмосковья прибыли в Курскую область

Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи пострадавшим при обстрелах жителям. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

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Подмосковных медиков сопровождала госавтоинспекция.

Воробьев уточнил, что одной бригаде врачей предстоит транспортировать 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву — в центральный институт травматологии. Помимо этого эвакуируют 50 человек инвалидов.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что девять пострадавших в Курской области эвакуируют на лечение в Москву. Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.