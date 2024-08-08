Мошенники стали красть личные данные граждан при помощи «ускорителей» YouTube

В интернете резко увеличилось количество нелицензированных приложений, разработанных с обещанием улучшить работу сервиса YouTube. Многие из этих программ созданы мошенниками и направлены на обман пользователей с низким уровнем компьютерной грамотности. Об этом пишет газета «Известия».

© Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Мошенники используют видеохостинг для кражи денег и личной информации. Чаще всего пользователи становятся жертвами вирусов типа Remote Access Tool или Remote Access Trojan, которые предоставляют злоумышленникам удаленный доступ к зараженным компьютерам. По данным компании Positive Technologies, сейчас насчитывается десятки таких программ, и эксперты не исключают дальнейшего роста их числа.

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«Сетевые технологии предлагают множество способов обхода установленных ограничений. К ним относятся VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor-браузеры, расширения для браузеров, зеркальные сайты и альтернативные платформы. Однако все эти методы могут представлять риски для конфиденциальности», — отметил в интервью Евгений Бечкало, руководитель отдела сетевой экспертизы антивирусной лаборатории Positive Technologies.

Также эту тревожную тенденцию подчеркнул Ярослав Каргалев, руководитель Центра кибербезопасности F.A.C.C.T. Он сообщил, что в компании уже зафиксированы случаи распространения вредоносных файлов под предлогом устранения замедлений или блокировок со стороны российских провайдеров.

Кроме того, эксперты обнаружили недавно зарегистрированные сайты, в доменных именах которых присутствуют слова YouTube и VPN, но контент на них пока не загружен. Это указывает на то, что киберпреступники продолжают искать новые способы обмана пользователей.

Ранее сенаторы поддержали идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности.