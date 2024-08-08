Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов

Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются на постоянной основе, сообщает «Прайм» со ссылкой на IT-эксперта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексея Ермакова.

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По его словам, шпионаж со стороны голосовых помощников можно распознать. Также прослушиванием занимаются сервисы, собирающие данные для рекламщиков. Государство в целях безопасности также отслеживает средства связи. Однако совсем другое дело – попытка физических лиц вторгнуться в частную жизнь граждан в личных целях. Для этого, как правило, применяется переадресация на другой номер телефона.

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Проверить это можно, отправляя USSD-запросы. Еще один способ – установка шпионского программного обеспечения, которое можно отследить с помощью антивирусных и антишпионских программ.

Косвенный признак – активное потребление ресурсов устройства, к которым относятся перегрев батареи, быстрая разрядка, необоснованный рост интернет-трафика, «торможение». Эксперт посоветовал для защиты использовать приложения из официальных источников и от проверенных производителей. Кроме того, необходимо установить антишпионское ПО и регулярно удалять ненужные программы.