Раскрыто состояние съемочной группы Поддубного

Звукооператор съемочной группы ВГТРК, сопровождавшей военного корреспондента Евгения Поддубного, Станислав Еловский ответил на вопрос о состоянии журналистов. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Еловский раскрыл состояние съемочной группы Поддубного и заявил, что она не пострадала.

«Все ок», — сказал он в ответ на вопрос о самочувствии журналистов.

ТАСС: военкор Поддубный находится в реанимации Курской областной больницы

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии Поддубного. При поступлении в больницу он находился в тяжелом состоянии, сейчас военкор получает все необходимое лечение.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».