В Минздраве придумали, как продлить жизнь россиян до 81 года

Конкурс в медицинские вузы — больше десяти человек на место, а врачей в поликлиниках все равно не хватает. В Минздраве решили отправлять докторов из больниц, где кадровый голод не такой острый, трудиться вахтовым методом в отстающие в кадровом смысле учреждения. Переподготовку терапевтов в кардиологов, эндокринологов и ревматологов ускорят, а также продолжат наращивать целевой прием в медицинские вузы и колледжи. Все это для того, чтобы достигнуть целей нового национального проекта, согласно которому средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться с нынешних 74 до 81 года. Что запланировали власти, чтобы россияне дольше оставались здоровыми и активными, узнала «Парламентская газета».

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Довольных стало больше

В конце 2024 года завершится запущенный пять лет назад нацпроект «Здравоохранение». Одним из его главных положительных результатов в Минздраве считают увеличение доли россиян, удовлетворенных качеством оказания медицинской помощи. Опросы на этот счет проводят регулярно: в 2022 году медпомощью были довольны 41,4 процента наших сограждан, в 2023-м — 46,4 процента, а в 2024-м — уже 53,8 процента. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на совещании в исполкоме Общероссийского народного фронта 7 августа. Успехов, по его словам, удалось достигнуть в первую очередь благодаря модернизации первичного звена здравоохранения, то есть поликлиник и амбулаторий, куда чаще всего обращаются люди. При этом две трети всех денег из нацпроекта потратили на развитие медицины в малых населенных пунктах, до которых раньше не всегда доходили руки.

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К концу 2030 года больше 55 процентов россиян должны быть удовлетворены оказанием первичной медпомощи, следует из планов Минздрава. То есть к этой цели ведомство приблизилось, а значит, пора решать более сложную задачу: повышение продолжительности жизни людей до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му, как это следует из указа президента о национальных целях развития. К слову, цифра «78» фигурировала и в подходящем к концу нацпроекте «Здравоохранение», но сейчас, по данным Минздрава, россияне живут в среднем около 74 лет, на селе и того меньше.

Доктор едет на завод

Чтобы достигнуть поставленных целей, с 2025 года в России запустят новый национальный проект — «Продолжительная и активная жизнь». Он будет состоять из одиннадцати федеральных проектов. Продолжат модернизацию первичного звена, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией, решение кадровых проблем и развитие цифровых сервисов. Уже запустили проекты по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С, по медицинской реабилитации. Из нового — ставка на развитие федеральных медицинских учреждений, совершенствование экстренной помощи и федеральный проект «Здоровье для каждого».

Стоит задача не просто удлинить жизнь человека, но увеличить период активного долголетия, объяснил Михаил Мурашко: «Каждый человек способен иметь сто процентов здоровья, но не каждый старается стать лучшей версией себя». Важнейшими принципами национального здравоохранения на ближайшие годы станет следующее. В детстве здоровье будут формировать, в трудоспособном возрасте — поддерживать, а в старшем — сохранять.

По всей стране откроют почти пятьсот центров здоровья для взрослых и больше четырех тысяч кабинетов медпрофилактики. В них можно будет получить индивидуальные рекомендации по правильному питанию и отказу от вредных привычек, получить психологическую помощь, специалисты будут убеждать и пропагандировать ЗОЖ.

Мода на здоровый образ жизни в России постепенно формируется, уверен Михаил Мурашко. Уже модно быть стройным и стрессоустойчивым, но людям в этом надо помогать, уверен министр. По его словам, до 60 процентов долголетия зависит от образа жизни человека.

Новинкой нацпроекта станут массовые и регулярные медосмотры на предприятиях и в организациях страны. Работодателей для этого обяжут создавать условия, то есть медицинскую инфраструктуру, выделять помещения для обследования сотрудников, заключать договор с медицинской организацией для последующего ведения работающих. Людей с выявленными факторами риска поставят на диспансерное наблюдение.

Не хватает почти 30 тысяч врачей

Какие бы амбициозные планы ни писал Минздрав и сколь крупные суммы из бюджета на это ни закладывали бы, реализация даже самых эффективных мер может разбиться о банальную нехватку медработников. Кадровый вопрос остается главным для отечественного здравоохранения, сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Продолжительность жизни, по его словам, это не только, а иногда и не столько проблема здравоохранения, но вопросы экологии, рационального питания и в целом устойчивого развития. А значит, стремиться к установленным президентом показателям должны абсолютно все ведомства, это не только ответственность Минздрава. «Мы живем и работаем для одного — чтобы народ российский был здоров и удовлетворен», — заключил доктор Рошаль.

Глава Минздрава констатировал дисбаланс кадров: в первичном звене по всей стране не хватает больше 29 тысячи врачей, профицит специалистов в стационаре составляет восемь тысяч. Есть и такая цифра: в прошлом году конкурс на одно место в медицинском вузе составил двенадцать человек на одно бюджетное место, а в ведущих университетах доходил до тридцати человек на место. Дело в том, что за выпускников конкурируют в том числе частные медучреждения, поэтому в последние годы в госсекторе фиксировали только убыль врачей.

Переломить тенденцию удалось в прошлом году. Минздрав направил около шести тысяч врачей профицитных специальностей в другие медицинские организации в рамках одного региона вахтовым методом. Ординаторам позволили работать врачами-стажерами при опытном наставнике, так привлекли еще пять тысяч докторов. И не меньше пяти тысяч врачей узкого профиля получили путем ускоренной переподготовки терапевтов в кардиологов, эндокринологов, ревматологов и других. В ведомстве продолжат наращивать целевой прием в вузы — чтобы выпускники приходили в районные поликлиники и больницы. А также Минздрав планирует закрепить целевой набор для подготовки среднего медперсонала.