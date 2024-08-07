Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор Евгений Поддубный пришел в сознание. Об этом Смирнов написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Поддубный находится в одном из медицинских учреждений Курска и получает «все необходимое лечение».

«Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!», — написал Смирнов.

Напомним, что вечером 7 августа появилась информация о смерти Поддубного в результате обстрела в Курской области. Позже депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин сообщил, что военкор выжил, но находится в тяжелом состоянии.