Стало известно о характере травм у военкора Поддубного

Военкор Евгений Поддубный поступил в больницу в Курской области с серьезными ожогами и травмой головы, сообщает Telegram-канал Mash.

«У него сильные ожоги тела и травма головы после прилета украинского FPV-дрона по машине, в которой он ехал делать репортаж», — говорится о характере травм в сообщении.

В Курской областной больнице подтвердили, что Поддубный жив. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Военные рассказали о спасении раненого военкора Поддубного

Вечером в среду, 7 августа, военкоры и ряд Telegram-каналов начали сообщать о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. Очевидцы сняли на видео госпитализацию военкора.