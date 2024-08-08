Военкора Поддубного направят в московскую клинику

Получившего ранение в Курской области военкора Евгения Поддубного направят в московскую клинику. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Вестей».

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«В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения», — говорится в сообщении.

Ранее звукооператор сопровождавшей Поддубного съёмочной группы Станислав Еловский сообщил, что группа ВГТРК в порядке после атаки на него в Курской области.

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7 августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил тяжёлое ранение в результате атаки ВСУ в Курской области.

Позже сообщалось, что он пришёл в сознание и получает необходимое лечение.