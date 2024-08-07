«Погиб как воин»: военкоры отреагировали на информацию о смерти Поддубного

Российские военкоры отреагировали на информацию о смерти своего коллеги Евгения Поддубного, который был убит в Курской области в результате обстрела.

Как сообщил Telegram-канал «Старше Эдды», Поддубный погиб во время выполнения своего долга военного корреспондента.

«Друг, Брат. Погиб под Суджей. Погиб как Мужчина и как Воин. Тяжело это осознать, особенно когда разговаривал с ним за три часа до гибели. Женя погиб не просто выполняя свой долг военного корреспондента, он погиб именно как Воин, на боевой задаче», — сообщил автор канала.

К этим словам также присоединился Александр Сладков.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», — написал он.

Писатель Захар Прилепин отметил, что Поддубный с самого начала конфликта находился в центре событий.

«Женя. С самого начала, с весны 2014 года — в центре всех этих событий. Бесстрашный. По-гусарски эдак. Тысячу раз ходил под смертью. <...> Он был до такой степени смелый, что всерьез думалось: смерть не про него», — написал Прилепин.

Военкор Ирина Куксенкова назвала погибшего другом, товарищем и коллегой.

«Погиб Женя Поддубный. Друг, товарищ, коллега. Слов нет и сил нет. Царствие небесное», — написала она.

При этом свои соболезнования выразили не только коллеги Поддубного. Архиепископ Зеленоградский Савва призвал подписчиков не забывать о ежедневных жертвах конфликта.

«Царствие небесное всем русским воинам, военкорам, мирным сынам и дочерям России, врачам, водителям водовозов… Помолимся. Каждый день. Ведь каждый день уходят. Не только сегодня», — напомнил священнослужитель.

Его слова перепостил Сенатор Андрей Клишас.

«Евгению Поддубному Вечная Память!», — добавил политик.

Кратко высказал слова соболезнования и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

«Земля пухом…», — написал он.

Напомним, что информация о смерти Поддубного появилась вечером 7 августа.