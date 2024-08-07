Собчак отреагировала на гибель Поддубного

Военкор Евгений Поддубный прошел много горячих точек, начиная от Сирии и заканчивая спецоперацией на Украине, написала в Telegram-канале «Кровавая барыня» блогер Ксения Собчак. По ее словам, репортер за свою карьеру повидал не одну войну.

© News.ru

Он работал в Цхинвале в 2008-м, не меньше пяти (скорее всего сильно больше) командировок в Сирию с 2012 года, Афганистан с 2021 года <...> и, естественно, в Украину с 2014 года. Повидал много войн, страшных войн. А погиб на родной земле, — отметила телеведущая.

При этом Собчак обратила внимание на «змей», которые после гибели Поддубного начали ставить под сомнения его заслуги. Она напомнила, что смерть — это уже навсегда.