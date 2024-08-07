«Его любили и ценили»: Прилепин прокомментировал гибель Поддубного

Погибший под Курском военкор Евгений Поддубный с весны 2014 года — в центре событий, он тысячу раз рисковал жизнью, сообщил писатель Захар Прилепин в своем Telergam-канале. По его словам, военкора любили и ценили командиры батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) и отряда «Сомали» Михаил Толстых (Гиви).

Женя. С самого начала, с весны 2014 года — в центре всех этих событий. Бесстрашный. По-гусарски эдак. Тысячу раз ходил под смертью. Такая же легенда, как Мотор, Воха, Гиви, Батя. Все они его любили и ценили. Все как брата обнимали. Он был до такой степени смелый, что всерьез думалось: смерть не про него, — написал Прилепин.

О гибели Поддубного написал депутат ГД Михаил Делягин. Источник НТВ также подтвердил, что военкор погиб в Курской области.

Военкор Юрий Котенок уточнил, что журналист Евгений Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием FPV-дрона в машину. Репортер освещал обстановку в Судже.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный входил в состав жюри Премии имени Никиты Цицаги, учрежденной NEWS.ru, который также погиб в результате атаки украинского БПЛА.

Цицаги работал в зоне боевых действий с 2022 года. Его последний, несостоявшийся репортаж должен был быть посвящен жизни монахов в условиях военного конфликта. Он погиб в результате атаки украинского беспилотника. При поддержке МИД РФ и лично официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой редакция NEWS.ru отправила в ЮНЕСКО запрос с требованием расследовать обстоятельства трагедии и установить виновных в гибели журналиста.