Ассоциация менеджеров проведет выездное заседание по кадровой политике в регионах

Ассоциация менеджеров проведет в Магнитогорске 22 августа заседание комитета по устойчивому развитию и ESG на тему «Кадровый голод. Удержание сотрудников в регионах».

Встреча комитета первые пройдет в выездном формате в рамках цикла региональных мероприятий Ассоциации менеджеров по отраслевым тематикам.

Как утверждают эксперты, текущий дефицит трудовых ресурсов в России достиг тревожного уровня, сопоставимого с показателями 1996 года. Рынок труда испытывает острый недостаток квалифицированных кадров по всем специальностям, но особенно это заметно в рабочих профессиях. Согласно последним данным, уровень безработицы в стране упал до исторического минимума за последние 25 лет, что усугубляет кадровый кризис.

Так, трудности в поиске сотрудников наблюдаются в промышленных секторах, включая тяжелую промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, строительство и логистику. Дефицит кадров затрагивает все регионы России, особенно остро проблема ощущается в Сибирском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.

Основные причины этого явления — однонаправленная внутренняя миграция и стабильный отток населения. Как признают эксперты, ситуация обусловлена множеством факторов: от общей демографической обстановки и последствий пандемии до геополитических изменений, слабой инфраструктуры городов и отсутствия карьерных перспектив в регионах.

На предстоящем заседании участники обсудят ряд актуальных тем, среди которых — ключевые инструменты привлечения сотрудников в регионах; забота о человеке как часть корпоративной политики; как понять и учесть потребности молодежи для решения вопросов кадрового голода в будущем; искусственный интеллект и автоматизация; привлекательность проживания и активное участие в жизни региона.

Обсуждение этих тем поможет выявить пути выхода из кадрового кризиса и в дальнейшем сформировать более устойчивую и гибкую трудовую среду в стране.

На второй день программы участников ожидает экскурсия по современному коксохимическому, доменному и прокатным переделам Магнитогорского металлургического комбината.

В ходе экскурсии на промышленную площадку ММК гости выездного заседания смогут своими глазами увидеть, как в компании выстроены производственные процессы, ознакомиться с работой коксовой батареи, в запуске которой в июле этого года принял участие президент Владимир Путин.

Также в программе мероприятия запланировано посещение достопримечательности Магнитогорска и всего Южного Урала — городского курорта «Притяжение, где гости смогут увидеть светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», открытый главой государства в ходе телемоста.

Информационный партнер мероприятия — Rambler&Co.