Июль стал рекордно жарким в России

Июль стал самым жарким в России по сравнению с показателями предыдущих 50 лет. Отклонение от среднемесячной температурной нормы составило 1,23 градуса, свидетельствуют данные европейской Службы по изменению климата «Коперник».

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В мире июль 2024 года занял второе место рейтинга по средней месячной температуре с показателем в 16,91 градуса. В прошлом году показатель был 16,95 градуса. За 50 лет средняя мировая температура в июле выросла на 1,4 градуса.

Ранее сообщалось, что в Долине Смерти в США зафиксировали самый жаркий месяц в истории. В июле 2024 года среднесуточная температура поднялась там до 42,5 градусов по Цельсию. Самые высокие показатели были отмечены 7 июля – 54 градуса жары.

Cамым жарким днем, когда-либо зарегистрированным на Земле, стало 22 июля 2024 года. Глобальная температура воздуха у поверхности планеты достигла плюс 17,15 градусов.