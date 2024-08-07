Сотни людей решили сдать кровь пострадавшим от атак ВСУ

Сотни людей решили сдать кровь пострадавшим от обстрелов ВСУ в Курской области, отмечает ТАСС со ссылкой на члена президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Тимура Сыртланова. По словам полковника, жители собрались у специального пункта в столице региона.

Сотни людей стоят в очереди и ждут своего времени, чтобы сдать кровь для раненых мирных жителей, российских военнослужащих и сотрудников силовых структур, — добавил Сыртланов.

Сам полковник находится сейчас в Курской области. По его словам, обстановка в регионе остается напряженной, но ситуацию контролируют власти и вооруженные силы. Пограничники продолжают выдавливать и ликвидировать незаконные формирования Украины.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область произошла 6 августа. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что власти организовали вывоз жителей из приграничных территорий. Ситуацию держит на контроле глава государства.

Также президент России Владимир Путин призвал глав регионов включиться в оказание помощи Курской области. Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявлял, что в столице готовы принять на лечение пострадавших жителей. Дополнительно в регион направят местных врачей