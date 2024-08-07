Новый ребенок и «рейдерский захват»: что происходит с семьей Тепляковых

Отец Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ в возрасте девяти лет, заявил, что его семью выгоняют из съемной квартиры в Москве. Он ежемесячно платил за жилье 90 тысяч рублей. По словам мужчины, арендодатель выломал дверь и решил в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом у Тепляковых родился девятый ребенок. Как живет многодетное семейство вундеркиндов — в материале NEWS.ru.

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Что известно о скандале из-за съемной квартиры Тепляковых

В начале августа Евгений Тепляков заявил в своем YouTube-канале «Учимся с Алисой», что его семью незаконно выселяют из арендуемой квартиры в Москве. По его словам, владелец жилья потребовал, чтобы квартиросъемщики покинули помещение.

Многодетный отец опубликовал видео из квартиры, где в прихожей стоят полицейский и несколько человек в штатском. Один из них — юрист, представляющий интересы арендодателя.

«Представители полиции говорят, что силой выгонят нас из законно арендованного помещения, за которое мы платим 90 тысяч рублей в месяц», — заявил Тепляков.

Он обвинил собственника квартиры в давлении на правоохранительные органы и заявил, что арендодатель выломал дверь. По словам Теплякова, его супруга вызывала наряд полиции, но никто не приехал.

Тепляков сообщил в своем видеоблоге, что он с семьей снимает «квартиру побольше, чем их однушка за практически все деньги, которые у них есть». По словам мужчины, его зарплата составляет 50-60 тысяч в месяц. Ранее Тепляков рассказал, что официально трудоустроен воспитателем семейного детского сада «Журавушка», который он открыл вместе с супругой.

«Многодетная семья, бедная-несчастная, вынуждена отдавать 90 тысяч рублей в месяц за аренду квартиры, потому что в однокомнатной квартире эта многодетная семья не помещается, на ипотеку даже такой суммы никак не хватит. Государство нам, к сожалению, в этом смысле не помогало, но вроде бы обещает после постановки ребенка, который у нас родился, на жилищный учет, посодействовать в получении жилищного сертификата», — рассказал Тепляков.

СМИ ранее сообщили, что в течение пяти лет Тепляков арендует 140-метровую квартиру. Изначально он въезжал в нее на других условиях. Собственник сдавал жилплощадь четверым — Евгению, его жене и двум детям. За пять лет число членов семьи выросло до 11 человек.

Глава семейства опроверг в своем видеоблоге утверждения недоброжелателей о том, что срок договора аренды истек.

«Нас не уведомляли за три месяца до истечения договора, и именно поэтому мы говорим, что есть закон и по закону договор действующий, потому что он продлен. А продлен он потому, что не уведомляли о его истечении. В договоре нет никакого пункта о том, что нас должны выселить», — отметил Тепляков.

«Собственник квартиры решил, что он может в одностороннем порядке, когда угодно выломать дверь. <...> В вопрос попытался вмешаться аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ. Кстати, благодаря этому вмешательству, может быть, в какой-то степени вопрос удалось урегулировать», — рассказал Тепляков.

По его словам, пока владелец арендуемой квартиры оставил его семью в покое.

После скандала с попыткой выселения Тепляковы хотели зарегистрировать договор аренды в Росреестре, но собственник наложил запрет на такие операции, заявил глава семьи. Корреспонденту NEWS.ru не удалось пообщаться с владельцем жилья.

Что Тепляковы собираются делать после конфликта

Тепляков заявил, что по закону собственник не может выгнать из квартиры многодетную семью. По его словам, даже «выселение за неуплату должно быть по решению суда, а неуплаты никогда не было». Тепляков усматривает в действиях владельца жилья нарушение неприкосновенности жилища и частной жизни, что является составом преступления по ст. 136 и 139 УК РФ. Отягчающими обстоятельствами, по мнению главы семейства, является то, что шаги собственника направлены против беременной женщины (жена Теплякова родила девятого ребенка спустя несколько дней после попытки выселения. — NEWS.ru) и его несовершеннолетних детей.

Мужчина сообщил, что написал заявление в полицию и прокуратуру, а также решил подать иск в суд о компенсации морального вреда.

«Мы вынуждены <...> защищать свое право за наши деньги жить в квартире, которую мы снимаем по закону и, соответственно, защищаться от произвола», — добавил Тепляков.

Что об инциденте с Тепляковыми сказал юрист

Как рассказал NEWS.ru юрист Александр Дейна, если бы Тепляковы не платили за аренду, то собственник имел бы право войти в квартиру в порядке 359 статьи Гражданского кодекса РФ. У арендодателя есть право удерживать находящуюся у него вещь должника вплоть до погашения задолженности, подчеркнул юрист.

«Собственник мог войти в свою квартиру. То, что у него нет ключей и он взломал дверь — это детали. В данном случае действует юридический принцип — свое имущество, сам им распоряжаешься, ломаешь и так далее», — отметил Дейна.

Юрист усомнился в том, что Тепляковы добьются возбуждения уголовного дела о незаконном проникновении в жилище и нарушении неприкосновенности частной жизни.

«Собственник вправе войти в свою квартиру. Если он заявит, что взломал чужую дверь ради намерения причинить вред, то с таким глупым человеком даже адвокат не будет работать», — сказал собеседник NEWS.ru.

По словам Дейны, согласно законодательству РФ владелец квартиры обладает большими правами, чем арендатор. Суд, скорее всего, поддержит собственника, если усмотрит нарушения со стороны арендатора, добавил юрист.

В свою очередь, адвокат Роман Францев отметил, что собственник может выселить арендатора в одностороннем порядке, только если он обратится в суд с исковым заявлением. Если владелец квартиры решил сделать это самостоятельно, в его действиях можно усмотреть признаки ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

«Подобные вопросы должны разрешаться в судах общей юрисдикции. Любые самостоятельные возложения на себя прав, полномочий и обязанностей государственных органов образуют уголовный состав», — сказал Францев.

Как на скандал вокруг Тепляковых отреагировали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что готова помочь Тепляковым. Она предложила отцу семейства обратиться в приемную.

«Когда он обращается к депутатам, он нам дает информацию, на основании каких документов снимает квартиру. Потому что пока мы не знаем ничего, кроме того, что было в СМИ», — заявила Буцкая.

Она также подчеркнула, что ситуацию нельзя оставлять без внимания, и поддержала решение Теплякова обратиться в суд.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила в разговоре с NEWS.ru, что нужно знать детали договора аренды.

«Как я понимаю, документ [аренды квартиры] заключался на проживание определенного числа людей. Но практически ежегодно [в семье Тепляковых] рождаются дети, очевидно, что для собственника это изменение условий договора. В данном случае не арендодатель расторгает договор в одностороннем порядке, а произошли изменения, о которых не было договоренности при первоначальном подписании документа», — отметила Останина.

Она также сказала, что хочет «знать правду», поскольку есть несоответствия в заявлениях Тепляковых.

«Во-первых, была версия, что они все ютятся в однокомнатной квартире, но, как оказалось, она съемная и большая. Во-вторых, я не понимаю, как они платят 90 тысяч рублей за аренду квартиры, а доход составляет менее 70 тысяч. Откуда берутся остальные деньги?», — сказала депутат.

Для решения проблемы Останина предложила властям «внимательнее и предметнее поработать с этой семьей, чтобы трудоустроить отца, который смог бы как настоящий мужик обеспечить своих детей».

«Может, стоит подумать о том, как помочь матери поправить здоровье, посмотреть, как проживают дети, и мы поймем, что там правда, а что ложь Ты предлагаешь супруге увеличить число детей — это замечательно, но, с другой стороны, в каких условиях они живут? В данном случае нужна помощь государства, но надо понять, насколько отец готов создавать условия для того, чтобы его дети жили комфортно. Готов ли он пахать во всю силу или только жаловаться, требовать и так далее. Но детей надо защищать», — резюмировала Останина.

Тепляков обвинил депутата Госдумы в «травле многодетной семьи вместо того, чтобы ее поддерживать». Он призвал спикера нижней палаты Вячеслава Володина обратить внимание на заявление парламентария. Мужчина также посоветовал Останиной оказать ему материальную помощь и согласился работать в Госдуме.

Как семья Тепляковых стала знаменитой

СМИ начали писать о семье Тепляковых после того, как в 2021 году их старшая дочь Алиса в возрасте девяти лет поступила в МГУ имени Ломоносова. Затем у отца девочки произошел конфликт с вузом. В университете утверждали, что с сентября 2021 года она не посещала очные занятия, а ее родители не предоставили уважительных причин отсутствия. Однокурсницы Алисы говорили, что она пропускала лекции и не сдала некоторые работы.

Родители девочки настаивали на ее ускоренном обучении. Во время зимней сессии, в конце 2021 года, Тепляков напал на охранников МГУ. Преподавателям, которые принимали экзамен у Алисы, пришлось закрыться в аудитории.

В 2022-м девочка перевелась в РУДН. Кроме того, она занималась репетиторством и готовила выпускников школ к ЕГЭ.

«У Алисы по 200 зачетных единиц в семестр. Но мы не регистрируем рекорды ради рекордов, поэтому этого и нет в Книге рекордов ни России, ни Гиннесса. Если бы не действия МГУ, то у Алисы был бы сейчас диплом психолога, но так у нее диплом психолога будет где-нибудь, наверное, через полгодика или через годик», — заявил Тепляков в видеоблоге.

Он добавил, что у семьи есть образовательная методика, которая «подтверждается объективно государственными органами». По словам мужчины, три его ребенка закончили школу и поступили в вуз, а двое «тоже учатся, у них все хорошо».

В 2022 году Тепляков подавал документы на поступление восьмилетнего сына Хеймдалля на несколько направлений в университет «Синергия». Но в вузе заявили, что не смогут взять ребенка на обучение из-за возраста. В правилах университета прописано, что подростков берут с 14 лет. В ответ Тепляков подал на вуз в суд. Мужчина также судился с «Синергией» из-за отказа в приеме на обучение Алисы, но отказ в зачислении девочки признали законным.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сравнила ситуацию вокруг дочери Теплякова с травлей.

«Только ленивый не стал заниматься их буллингом», — заявила она.

Омбудсмен опасалась, что скандалы могут негативно отразиться на пcихике ребенка.

При этом Ярославская подчеркивала, что семья Тепляковых ничего не нарушила с точки зрения законодательства, но в системе образования не знают, что делать с такими детьми.

Сколько детей воспитывают Тепляковы, как их зовут

Вскоре после конфликта с собственником съемной квартиры у Тепляковых родился девятый ребенок. Мальчику дали имя Альрик Финист Ольрион. По информации СМИ, почти у всех детей в семье Тепляковых особенные имена. Их назвали в честь древних богинь и драконов: Алиса, Лейя, Хеймдалль, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей и Сулейман.