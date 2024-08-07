Признанный иноагентом фонд «Нужна помощь» объявил о своем закрытии

Благотворительный фонд «Нужна помощь» (признан в РФ иностранным агентом) объявил о своем закрытии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Весной 2024 года Минюст внес фонд в список компаний-иноагентов. Это решение и повлияло на дальнейшую работу организации.

«В рассылке жертвователям команда фонда заявила, что продолжение деятельности с иноагентским статусом оказалось невозможно, и его совет принял решение о ликвидации. Фонд завершит работу в августе», — говорится в сообщении.

Фонд занимался поддержкой других благотворительных инициатив, всего их было 385, уточняет источник.

Включение в реестр иноагентов организации «Нужна помощь» в Минюсте объяснили тем, что фонд «распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России».

До этого Минюст включил всемирный фонд природы (признан в РФ иностранным агентом) (WWF) в список компаний-иноагентов.