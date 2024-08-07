Силуанов рассказал Путину, на каком транспорте ездил в Крым

Глава Минфина Антон Силуанов по просьбе президента рассказал, как проверял дорогу в Крым, путешествуя на мотоцикле. Российская газета

«Вы не отвечаете на мой вопрос: на мотоцикле ездили?» — поинтересовался Путин. На что Силуанов ответил: «Да, на двухколесном транспорте…». Ura.Ru

Глава Минфина добавил, что недавно вернулся из путешествия. Он отметил, что старается каждый год лично ощутить изменения в туристической и автодорожной отраслях. «От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше», – сообщил Силуанов. Деловая газета «Взгляд»