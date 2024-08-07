Мизулина отказалась принять извинения Артемия Лебедева

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения блогера и дизайнера Артемия Лебедева, заявив, что намерена обратиться в суд. Свое мнение о сложившейся ситуации она высказала в своем Telegram-канале.

Ранее Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью Юрию Дудю* (включен в реестр иноагентов). По словам блогера, он «не борется с женщинами». При этом Лебедев признал, что у них с Мизулиной разные взгляды, и заверил, что будет бороться с ее общественной деятельностью.

В свою очередь Екатерина Мизулина отказалась принимать «так называемые «извинения» блогера Лебедева».

«Видео с так называемыми «извинениями» будет включено в предмет искового заявления. Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес «Лиги безопасного интернета» со стороны этого блогера на площадке VK, опубликованные в течение последнего года», - заявила она.

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По словам Мизулиной, она положительно относится к критике, если она «по делу и аргументирована», но считает недопустимым «пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию».

Напомним, что в интервью Юрию Дудю* Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной, назвав ее «инфотерроризмом». В свою очередь Мизулина заявила, что «Лига безопасного интернета» подаст иск в суд о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, которые будут переданы на помощь семьям участников СВО.

*признан в России иностранным агентом