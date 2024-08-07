Москвичи с младенцем в рюкзаке проехались по ТТК на самокате и попали на видео

В Москве заметили молодую пару на одном электросамокате, которые решили взять с собой в поездку по Третьему транспортному кольцу (ТТК) младенца. Они положили его в рюкзак-переноску.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что сумку с ребенком на спине везет мужчина. При этом же он управляет электросамокатом, хотя спереди стоит его спутница, которая загораживает ему вид на дорогу. По данным СМИ, паре уже ограничили доступ к аренде самокатов, также им должны выписать штраф.

До этого в Москве на видео засняли собаку, которая вместе с хозяином едет на электросамокате. На кадрах видно, что пес стоит на задних лапах, а передними «держится» за самокат. Сзади нее расположился хозяин. Примечательно, что электросамокат едет довольно быстро.

Эксперт: Электросамокат не развлечение, а ответственность

В начале августа власти Москвы допустили запрет электросамокатов. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов. По его словам, в столице могут запретить ездить на электросамокатах в пределах Садового кольца.