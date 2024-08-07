Стала известна судьба московской квартиры Навального*

Квартира оппозиционера Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в московском районе Марьино пустует. Судьба недвижимости стала известна изданию NEWS.ru.

Бывшее жилье Навального располагается в доме 175 на Люблинской улице. Доли в квартире также принадлежат дочери и отцу политика. Рядом с выходной дверью установлены три камеры, объективы которых замазаны краской. Соседи сообщили, что в последнее время в квартире никто не появлялся.

Один из жильцов дома предположил, что за квартирой кто-то присматривает. По его словам, некоторое время в почтовом ящике Навального копились бумаги, однако около месяца назад их забрали.

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест вдовы Навального Юлии Навальной* (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об участии в экстремистской организации.