Новостная нейросеть, лекции и регби – Rambler&Co на Пикнике «Афиши»

СМИ медиахолдинга приняли участие в крупнейшем фестивале страны

© пресс-служба Rambler&Co

В Москве на территории СК «Лужники» прошёл двухдневный фестиваль музыки и городской культуры Пикник «Афиши». Rambler&Co выступил стратегическим информационным партнёром мероприятия и предложил гостям несколько активностей на бренд-зонах своих медиаресурсов.

«Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), как одно из самых виральных СМИ Рунета, разместила на фестивале «Территорию хороших новостей», где помощью нейросетевого сервиса GigaChat мгновенно создавала забавные заголовки о посетителях фестиваля. В специальном чат-боте гости становились героями добрых новостей и получали иллюстрированную новость со своей фотографией. В бьюти-баре издания можно было нанести яркие блёстки и флэш-тату, а рядом покачаться на больших деревянных качелях или отдохнуть на мягких пуфиках.

© пресс-служба Rambler&Co

Главный редактор портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Дарья Зарецкая специально для «Пикника» модерировала паблик-токи в рамках лектория «Пикник Talks». Вместе с гостями и участникам поговорили о бережном взаимодействии родителей с подростками, о ценности дополнительного образования и разобрали, как монетизировать культурные городские пространства.

© пресс-служба Rambler&Co

Крупнейший спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с Федерацией регби России установили на «Пикнике» площадку, на которой знакомили с особенностями этого профессионального спорта. В регби можно было поиграть как на приставке, так и попрактиковаться в бросках мяча на тренировочном оборудовании. За всеми активностями присматривали два маскота: тигр Чемп от «Чемпионата» и Филин от Федерации регби России. На площадке провели мастер-класс и фотосессию с игроками нашей сборной, а также разыграли билеты на финал Кубка России, игровую футболку, мяч и фирменные сувениры.

Пикник «Афиши» отметил своё 20-летие 3 и 4 августа в Москве, а 10 и 11 августа впервые пройдёт в Санкт-Петербурге.