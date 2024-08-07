Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», блогер заверил, что не хотел оскорблять ее. Lenta.ru

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев. News.ru

Екатерина Мизулина ранее сообщила, что ЛБИ подает иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю. Она заявила, что в интервью содержатся сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию организации и ее лично. Мизулина добавила, что ЛБИ намерена взыскать 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Москва24