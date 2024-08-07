Россияне назвали главные качества настоящего друга

Одноклассники и Дзен провели опрос и узнали, что российские пользователи считают дружбой. О результатах проведенного исследования рассказали в пресс-службе социальной сети «Одноклассники».

В опросе приняли участие более 1300 человек, проживающих на территории России. Большинство пользователей — 43 процента — отметили, что дружба — это общение, построенное на поддержке и искренности. Еще 23 процента репондентов считают ее общением, которое основано на общих интересах. Столько же связывают дружбу с веселым времяпрепровождением без привязанности. Меньшинство пользователей отметили, что для них отношения с друзьями — это общение «по нужде».

Также россияне указали в опросе личностные качества, которые они больше всего ценят. Среди ответов популярными стали бескорыстность (32 процента), способность радоваться за друга и сопереживать его проблемам (31 процентов) и готовность помочь (30 процентов). За искренность и верность поравну проголосовали почти 29 процентов респонеднтов. По данным исследования, меньше 15 процентов отметили ценным умение веселиться, хранить секреты и проявлять свою креативность.

Ранее в преддверии Дня блогера «Одноклассники» решили узнать у создателей контента, почему они выбрали этот путь, что их беспокоит, и достаточно ли они зарабатывают, чтобы полностью посвятить себя ведению блога и отказаться от другой работы.