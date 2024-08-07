В Сети опубликовали первое видео с блогером Эдвардом Билом из больничной палаты. Как сообщает Telegram-канал Mash, его состояние стабилизировалось: температура снизилась, ноге ничего не угрожает, а аппетит возвращается.

Пранкер находится в хорошем состоянии и проводит время в телефоне, хотя средства связи ему запрещены, а рядом должны находиться конвоиры. На фоне слышно работающий телевизор.

Напомним, что проблемы с ногой у Била начались три месяца назад, после того как он упал с самоката и получил открытый перелом. Медики провели ему операцию и установили спицу. После очередного пранка, в ходе которого блогер предстал в форме «самокатной патрульной службы», его задержали и арестовали. В спецприемнике Эдварду стало хуже и 1 августа его госпитализировали.

Накануне СМИ сообщали, что Билу грозит ампутация — началось заражение крови, а из раны на месте перелома шёл гной. Врачи провели пять операций и оставили конечность на месте. Восстановление займет примерно четыре месяца.