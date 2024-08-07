В сети опубликовали первое видео Эдварда Била из больничной палаты

Состояние пранкера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) стабилизировалось после пяти операций на ноге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя ролик блогера из больничной палаты.

На видео Бил лежит на больничной койке и проводит время в телефоне несмотря на то, что ему должны были запретить средства связи. На фоне у пранкера работает телевизор.

По данным канала, Эдварду Билу предстоит четырехмесячная реабилитация. По ее окончании блогера вернут в СИЗО, чтобы он досидел положенный ему срок.

Сейчас здоровью 28-летнего мужчины ничего не угрожает, температура упала, а аппетит вернулся. Сам Билл находится в хорошем настроении.

Три месяца назад Эдвард Бил упал с самоката — тогда блогер получил открытый перелом ноги. Мужчина не до конца вылечился, отправившись снимать новый пранк.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в учреждении не оказали ему должной помощи. Позже его госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. Брат Эдварда Била заявлял, что пранкеру должны ампутировать ногу, но ее удалось спасти.