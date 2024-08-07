Эксперт рассказал, зачем мошенники звонят россиянам и бросают трубку

Жулики разных мастей и калибров продолжают извлекать прибыль из поведенческих особенностей огромного количество людей.

Об одном из излюбленных приёмов аферистов рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Инвест-Форсайт».

По его словам, в последнее время мошенники стали очень часто звонить россиянам и бросать трубки спустя несколько секунд после того, как человек принял вызов. Как объяснил эксперт, преступники делают это для того, чтобы «прощупать почву» на предмет того, берёт ли человек трубку, когда ему звонят с незнакомого номера.

Таким весьма бесхитростным образом жулики вычисляют из общей массы людей тех, кого они могут обмануть за счёт любопытства и психологической неустойчивости. Всё дело в том, что хорошо осведомлённый о подходах мошенников человек не станет перезванивать на незнакомый номер, от которого у него на телефоне пропущенный вызов.

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Потенциально готовые к обману люди, наоборот, как правило, сами перезванивают мошенникам. В таких случаях жуликам уже гораздо проще установить с ними доверительные отношения. Как оказалось, первичные короткие обзвоны чаще всего совершают даже не сами аферисты, а специальные программы. Защититься от них можно просто не отвечая и не перезванивая.