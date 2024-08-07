В РФ хотят наказывать «ждунов»: как будут выявлять сторонников Киева?

В Крыму предложили определить «ждунов» на законодательном уровне и ввести против них уголовную статью. Как планируют выявлять и наказывать сторонников Киева?

Кто предложил наказывать «ждунов»

Изначально «Ждун» — это скульптура нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт, которая стала мемом в Рунете. В Крыму, Донбассе, Херсонской и Запорожской областях так называют часть местных жителей, которые ожидают возвращения украинских войск.

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил определить, что значит «ждун», на законодательном уровне. В отношении таких должно быть административное и уголовное преследование, уверен он.

«Понятие „ждун“ необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных „ждунов“ нужно лишать российского гражданства, а возможно, и выдворять из страны», — объявил Смирнов в беседе с РИА Новости.

Как определить «ждуна»

Подобные предложения звучали и ранее: зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал работать с теми жителями новых регионов, которые все еще ждут «украинские танки».

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — объявил Медведев в феврале 2024 года.

Государственные деятели не предлагают способов выявлять «ждунов» среди населения. Прямого способа сделать это не существует, если человек не совершает каких-то действий против российской власти.

Директор ТРК «Свободный Бердянск» Станислав Смаковский рассказал «Украина.ру», по каким признакам можно заподозрить «ждуна».

«Откуда вы знаете, что этот человек „ждун“? А вы посмотрите на его машину, у него на машине украинские номера, значит, он ждет Украину и не признает Россию. Ну, это не совсем правильно [ведь на переоформление номеров нужно отстоять огромную очередь]. Прежде всего нужно определиться со значением термина: это человек, который действительно активно, своим действием или бездействием, способствует нашему противнику. Есть люди, которые ждут непонятно чего, они, как флюгеры, перевернутся в сторону другой власти, если она придет. Поэтому надо „ждунами“ называть „активных ждунов“, которые активно занимаются проукраинской пропагандой, действуют прямо против интересов России. Но таких в городе нет, их давно вычистили», — заверил журналист.

Много ли осталось «ждунов» в Крыму и новых регионах России

Глава республики Сергей Аксенов рассказал в интервью NEWS.ru, что в Крыму до сих пор остаются «ждуны», однако они составляют «ничтожно малую часть населения».

«Конечно, в семье не без урода. „Ждуны“ есть, но это ничтожно малая часть населения. Многие из них уже показали свое истинное лицо. Мы знаем, на что они способны, поэтому с ними должны работать уполномоченные органы, что и делается», — подчеркнул Аксенов.

В феврале 2024 года губернатор Запорожья Евгений Балицкий рассказал в интервью журналисту Надане Фридрихсон, что приказал депортировать жителей региона, которые были активно против СВО. Их выселяли на Украину, пока Запорожская область не стала официально частью России.

Балицкий подчеркнул: это делалось не только ради безопасности российской власти и войск, но и для того, чтобы с этими людьми не пришлось потом «разбираться еще жестче».