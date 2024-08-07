В РФ хотят наказывать «ждунов»: как будут выявлять сторонников Киева?

В Крыму предложили определить «ждунов» на законодательном уровне и ввести против них уголовную статью. Как планируют выявлять и наказывать сторонников Киева?
Кто предложил наказывать «ждунов»
Изначально «Ждун» — это скульптура нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт, которая стала мемом в Рунете. В Крыму, Донбассе, Херсонской и Запорожской областях так называют часть местных жителей, которые ожидают возвращения украинских войск.
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил определить, что значит «ждун», на законодательном уровне. В отношении таких должно быть административное и уголовное преследование, уверен он.
«Понятие „ждун“ необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных „ждунов“ нужно лишать российского гражданства, а возможно, и выдворять из страны», — объявил Смирнов в беседе с РИА Новости.
Как определить «ждуна»
Подобные предложения звучали и ранее: зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал работать с теми жителями новых регионов, которые все еще ждут «украинские танки».
«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — объявил Медведев в феврале 2024 года.
Государственные деятели не предлагают способов выявлять «ждунов» среди населения. Прямого способа сделать это не существует, если человек не совершает каких-то действий против российской власти.
Директор ТРК «Свободный Бердянск» Станислав Смаковский рассказал «Украина.ру», по каким признакам можно заподозрить «ждуна».
«Откуда вы знаете, что этот человек „ждун“? А вы посмотрите на его машину, у него на машине украинские номера, значит, он ждет Украину и не признает Россию. Ну, это не совсем правильно [ведь на переоформление номеров нужно отстоять огромную очередь]. Прежде всего нужно определиться со значением термина: это человек, который действительно активно, своим действием или бездействием, способствует нашему противнику. Есть люди, которые ждут непонятно чего, они, как флюгеры, перевернутся в сторону другой власти, если она придет. Поэтому надо „ждунами“ называть „активных ждунов“, которые активно занимаются проукраинской пропагандой, действуют прямо против интересов России. Но таких в городе нет, их давно вычистили», — заверил журналист.
Много ли осталось «ждунов» в Крыму и новых регионах России
Глава республики Сергей Аксенов рассказал в интервью NEWS.ru, что в Крыму до сих пор остаются «ждуны», однако они составляют «ничтожно малую часть населения».
«Конечно, в семье не без урода. „Ждуны“ есть, но это ничтожно малая часть населения. Многие из них уже показали свое истинное лицо. Мы знаем, на что они способны, поэтому с ними должны работать уполномоченные органы, что и делается», — подчеркнул Аксенов.
В феврале 2024 года губернатор Запорожья Евгений Балицкий рассказал в интервью журналисту Надане Фридрихсон, что приказал депортировать жителей региона, которые были активно против СВО. Их выселяли на Украину, пока Запорожская область не стала официально частью России.
Балицкий подчеркнул: это делалось не только ради безопасности российской власти и войск, но и для того, чтобы с этими людьми не пришлось потом «разбираться еще жестче».
«Теперь что касается „спящих“. Мы выселили небольшое количество семей, это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента», — обозначил критерии Балицкий.