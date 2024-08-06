Депутат Толстой назвал сроки для полной отмены ЕГЭ в России

Институт Единого госэкзамена создавался в нашей стране около 20 лет, но в итоге защитники ЕГЭ «будут развеяны ветром истории». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

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Он отметил, что «понадобится лет пять-семь, чтобы демонтировать ЕГЭ в России полностью». Но мы этого добьемся — защитники ЕГЭ будут в итоге развеяны ветром истории», — уверен законодатель.

При этом Толстой предложил найти «достойное применение» навыкам, которые наработал Рособрнадзор в сфере правила сдачи ЕГЭ, — речь идет, по его словам, о «полицейских операциях» по досмотру школьников перед сдачей госэкзамена, когда выпускников перед входом в экзаменационных класс обыскивают вплоть до того, что заставляют одежду снимать».

«Такие методы можно применять, скажем, при сдаче мигрантами экзаменов по русскому языку. Хотя, если серьезно, такие хамские практики в системе образования надо искоренять — внедряют их люди, которые мало смыслят в образовании», — заявил Толстой.

Он заметил, что среди чиновников, которые «все это придумывают, крайне мало специалистов с педагогическим образованием».