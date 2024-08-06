Глава Курчатова прокомментировал сообщения об обстреле Курской АЭС

Глава Курчатова Игорь Корпунков опроверг информацию об обстрелах Курской атомной электростанции (АЭС), назвав ее фейковой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объект работает в штатном режиме.

Ранее управление МЧС России по Курской области назвало фейковыми сообщения об эвакуации жителей региона из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Врио губернатора Курской области высказался о ситуации в регионе

6 августа украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским войскам удалось остановить проникновение в регион. На данный момент диверсанты отступили.