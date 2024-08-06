Кадыров прокомментировал смерь муфтия Бердиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева и назвал его уход из жизни большой утратой для всех мусульман России.

"Мы с глубокой скорбью восприняли печальное известие о его скоропостижной кончине. Это большая утрата не только для членов семьи Исмаила-хаджи, но и для всех мусульман нашей страны. Я выразил соболезнования его родным и близким", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни посетил похороны Бердиева в Карачаево-Черкесии вместе с председателем Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмедом Кадыровым и соратниками.

"Он был близким другом моего дорогого отца, первого президента ЧР, Героя России Ахмата-хаджи Кадырова. Их дружба зародилась еще во время учебы в Ташкентском исламском институте имени имама Бухари. С тех пор Исмаил-хаджи стал настоящим членом нашей семьи. Он очень ценил и бережно оберегал скрепившиеся за 40 лет тесные братские узы с представителями семьи Кадыровых", - говорится в сообщении.

Кадыров подчеркнул, что Бердиев был выдающимся исламским ученым, примером настоящего мусульманина, образцом искренности, преданности и богобоязненности.

"Исмаил-хаджи был не только духовным лидером, но и мудрым наставником для тех, кто желал укрепить свою веру. Его мудрость и богобоязненность помогали людям находить ответы на важнейшие вопросы в области религии. Его деятельность способствовала упрочению межконфессионального диалога и взаимопонимания в обществе", - отметил он.

Исмаил Бердиев - первый муфтий Карачаево-Черкесии, руководил религиозным управлением республики с 1991 года. С 2003 года также возглавлял Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который объединяет мусульман округа, а также трех регионов Южного федерального округа - Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края.