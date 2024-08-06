Россиянка захотела назвать будущего ребенка Вайлдберрислав

В Сети появился ролик, в котором россиянка рассказала, что решила назвать будущего сына Вайлдберрислав из-за любви к маркетплейсу. По словам будущей матери, такая идея появилась, когда она с мужем забирала посылки из пункта выдачи заказов.

Девушка также рассказала, что для зачатия они с супругом обратились к «лучшему репродуктологу страны». Именно этот медик посоветовал определенную квартиру в Перми, в которой пара может зачать малыша. Для этого они приехали в город из Новосибирска на ночь. На ролике заметно, что в спальне находится кровать в цвет интернет-магазина.

Ранее американскую певицу Леди Гагу заподозрили в беременности после того, как она появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты с округлившимся животом, сообщает Daily Mail. 38-летняя певица была замечена в облегающем черном мини-платье.

Также певица Sia стала мамой в возрасте 48 лет. Снимками исполнительницы с ребенком поделились ее друзья в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отцом ребенка стал супруг Дэн Бернад, за которого она вышла замуж в прошлом году. Кроме того, звезда уже стала бабушкой: у одного из приемных детей певицы родился ребенок.

До этого американская модель Хейли Бибер и канадский певец Джастин Бибер объявили, что ждут рождения дочери. Хейли опубликовала кадры, на которых вынимает из кармана розовую детскую соску. Ранее журнал PEOPLE со ссылкой на источники в окружении артистов сообщил, что пара уже выбрала имя для ребенка и начала обустраивать детскую комнату.