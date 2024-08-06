Няня из Москвы укусила ребенка в воспитательных целях и попала под суд

Москвичку осудили после того, как она причинила боль ребенку, за которым присматривала. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

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Суд установил, что няня укусила ребенка в тот момент, когда должна была следить за ним. При этом боль несовершеннолетнему она причинила «в воспитательных целях». Почему и в каких обстоятельствах женщина выбрала такой метод, не сообщается.

Суд признал россиянку виновной и обязал выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

До этого в Приморье няня напала на двухлетнего ребенка, за которым присматривала в детском саду. Мальчик сильно хотел в туалет и не смог дотерпеть, поэтому испачкал одежду. Недовольная ситуацией педагог ударила воспитанника кулаком по голове. О том, получил ли он серьезные травмы, не сообщается.

По словам родителей, воспитательница уже не работает в учреждении, так как уволилась по своему желанию.