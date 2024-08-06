Врио губернатора Курской области высказался о ситуации в регионе

Ситуация в граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной. Об происходящем высказался временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

«Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая», — написал врио губернатора.

Смирнов отметил, что в регионе работает оперативный штаб. Он призвал жителей области соблюдать меры безопасности в случае воздушной тревоги, а также беречь себя и своих близких.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

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Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским войскам удалось остановить проникновение в регион. На данный момент диверсанты Вооруженных сил Украины отступили.