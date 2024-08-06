Бастрыкин присвоил награду «Доблесть и отвага» боксеру Двали

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин присвоил чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали медаль «Доблесть и отвага». Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Вечерняя Москва

— За проявленные мужество и решительность председатель СК России Бастрыкин А.И. принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага», — говорится в публикации на официальном Telegram-канале Следкома.

Дмитрий Двали потерял глаз, защищая мальчика от нападения толпы мужчин в Феодосии. Он также рассказал, что его помощнику, катмену Евгению, сломали руку.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту нападения на спортсмена.

Шестерых обвиняемых в покушении на убийство боксера Дмитрия Двали заключили под стражу до 29 сентября.

Ситуация с избиением чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали находится на контроле у Российской федерации бокса. Спортсмену оказываются максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту нападения на спортсмена.