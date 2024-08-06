Участник СВО создал памятник коту Твиксу

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем Telegram-канале, что к ней обратился участник спецоперации на Украине, которого тронула история кота Твикса.

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По ее словам, мужчина сделал бронзовый памятник Твиксу в надежде, что его установят на месте трагедии на вокзале в Кирове.

«Я захотел поддержать семью, которая вмиг лишилась своего питомца. Услышал интервью о том, что в Кирове говорят о возможности установки памятника. Я сам отлил памятник из бронзы», — отметил Анатолий в своем письме главе организации.

Военный заметил, что находится на СВО, не может заниматься согласованиями, поэтому обратился к Мизулиной за содействием в установке памятника.

Глава Лиги отметила, что обратится в РЖД и к властям Кировской области по вопросу установки скульптуры.

Проводница рассказала, почему выкинула кота Твикса в Кирове

Напомним, что 11 января 2024 года рыжего кота Твикса выставила на мороз проводница поезда «Екатеринбург — Петербург». Через неделю питомца нашли замерзшим насмерть в восьми километрах от вокзала.