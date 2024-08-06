Тело нашли спустя сутки: названа возможная причина смерти актера из «Глухаря»

2 августа скоропостижно скончался актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий. Его дочь Ксения рассказала, что причиной смерти отца мог стать оторвавшийся тромб.

© kino-teatr.ru

Родные артиста забеспокоились, когда он перестал выходить на связь с родными и близкими. Приехав домой к отцу, Ксения застала его уже без признаков жизни. Тело нашли только спустя сутки после смерти Владимира.

Дочь артиста призналась, что у отца были проблемы со здоровьем. Накануне смерти у артиста болели ноги и вены.

«Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвашийся тромб. Но точную причину ещё нам не сказали», — рассказала она в разговоре с ИА Регнум.

Владимира Новицкого похоронили 6 августа на Ваганьковском кладбище.

В 48 лет умер актер Андрей Стоянов

Артист родился в 1977 году. После окончания школы поступил в ВТУ им. Щукина. Затем работал в театре «Вернисаж». На экранах артист начал появляться с конца 1990-х. Он снялся в таких картинах как: «Яд, или Всемирная история отравлений», «Анна Каренина», «Кодекс чести», «Студенты», «Глухарь» и других.

Ранее музыкант Антонио Менезес умер в 66 лет от болезни, как у Заворотнюк и Фриске.