Милонов дал совет Пугачевой

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал Аллу Пугачеву не приезжать в Россию, передает Telegram-канал «RT на русском». Так он прокомментировал слухи о якобы готовящемся концерте артистки в РФ.

Алла Борисовна, не надо приезжать. Тот срам, который вы на себя навлекли с вашим мужем, очень трудно смыть, — сказал Милонов.

Парламентарий отметил, что у россияне милосердны, и если они смогли простить даже пленных немцев в годы Великой Отечественной войны, то, наверное, смогут простить и Пугачеву. Но только после «нашей победы над теми силами, которых вы считаете своими сегодняшними друзьями», подчеркнул он.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Пугачева может вернуться на сцену только ради единичных выступлений. По его словам, из-за возраста артистке вряд ли хватит ресурсов на глобальные туры. По мнению Бабичева, Пугачева может организовать «отложенный» юбилейный концерт.