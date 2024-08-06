Врачи диагностировали у Эдварда Била тяжелую форму инфекции

У блогера Эдварда Била диагностирована «тяжелейшая форма» остеомиелита — инфекцию, поражающую кости. Мужчина может больше года провести в лежа. Об этом стало известно во вторник, 6 августа.

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Ранее Билу доставили в отделение столичной больницы из-за гноя в ноге. До этого блогер получил перелом малой берцовой кости в результате падения с самоката.

Врачи выяснили, что кость была деформирована из-за несоблюдения Билом рекомендаций врачей и часто нагружал ногу, когда кость еще не срослась. В следствие этого появилось восполение, которое перешло в тяжелейшую форму остеомиелита.

Сейчас врачи стараются не допустить возникновения сепсиса. Само лечение же продлится более года, блогеру пропишут постельный режим, а любая нагрузка на ногу будет запрещена, передает Telegram-канал Baza.

Медики сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу

Ранее медикам удалось спасти от ампутации ногу Эдварду Билу. До этого сообщалось, что решение об ампутации ноги у блогера врачи должны принять в течение суток.

Билл вновь привлечен к административной ответственности в столичном суде. Его признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».