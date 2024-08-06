Пикник «Афиши» мощно вернулся в Москву. Теперь едет в Питер!

Двухдневный Пикник «Афиши» в «Лужниках», собравший 80 артистов на 5 сценах — уже в истории! Спешлы от FEDUK и LAB с Антоном Беляевым, фрешмены и легенды, танцы под открытым небом, лекции и спорт — всё это запомнится надолго!

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Поддержать фестиваль пришли: Софья Эрнст, Валерия Гай Германика, Александра Ревенко, Алексей Жидковский, Юлия Коваль, Стас Круглицкий, Валерия Дергилева, Татьяна Столяр, Настя Полетаева и другие гости.

Илья Альтшулер, генеральный директор «Афиши»: «На юбилейном фестивале мы стремились объединить тех, кто с “Афишей” уже долгое время и был на прежних “Пикниках”, с молодым поколением. Это подчеркивали эксклюзивные программы артистов, которые нельзя себе представить больше нигде: Кассета выступает с оркестром Антона Беляева, FEDUK исполняет любимые дворовые песни юности под караоке, “Копы в огне” снова выходят на дело. Рано подводить итоги юбилейного фестиваля, потому что 10 и 11 августа состоится новая глава Пикника “Афиши”, он впервые пройдёт в Санкт-Петербурге. Но возвращение в Москву уже стало запоминающимся событием для многотысячной аудитории».

Напомним, что за два дня в «Лужниках» успели выступить PHARAOH и Найк Борзов, Ундервуд и Тося Чайкина, Loc-Dog и Boulevard Depo, Azizi Gibson и Антоха МС, КУОК и Pompeya, Brazzaville и Сюзанна, «Буерак» и Internet Girl, Мальбэк и «Второй Ка», Beautiful Boys и многие-многие другие! Не забудем и «спешлы» Пикника: двухчасовое Шоу LAB с Антоном Беляевым и специальными гостями – Лолитой, Дэвидом Брауном, Isaac Nigh­ti­ngale, Анастасией Садковской и другими, караоке на огромном экране главной сцены вместе с FEDUK, ностальгическое музыкальное путешествие по истории фестиваля от Kito Jempere Orchestra, масштабный перформанс с двойниками от Хаски, возвращение культовых «Копов в огне», первое выступление в Москве ARMICH и дебют Nomad Punk в России.

Не музыкой единой: вместе мы любовались гигантской фигурой единорога #KOKON, созданной известным российским художником Misha Libertee для фестиваля Burning Man’24, и арт-объектом в виде композиции из пуфов от студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ, ходили на выставки, творческие мастерские и экскурсии, отдыхали на спортивных, чилл-аут- и нетворкинг-зонах. Болели на суперфинале Лиги сильных людей — первого в стране и мире национального турнира по баскетболу 3х3 на колясках с участием легенд российского баскетбола Андрея Кириленко, Фёдора Лихолитова и Владимир Дячока. Посещали лекции про музыку и искусство, воспитание детей и бизнес. А в зоне Planeta.ru слушали дискуссию с ведущими экспертами краудфандинга, звёздными авторами и запускали крауд-проект в режиме реального времени.

Теперь Пикник «Афиши» впервые в истории едет в Санкт-Петербург! 10-11 августа на Елагином острове выступят LAB c Антоном Беляевым, Дельфин, FEDUK, Mirèle, группа «ЛАУД», PHARAOH и другие. Кроме музыки для гостей также будут работать фудкорты, маркет и детская зона. Один из партнёров фестиваля национальный видеохостинг RUTUBE построит в северной столице собственную сцену для выступления звезд, а также будет представлен в зонах фудкортов и организует beauty-зону, где можно создать незабываемый образ с помощью глиттера и переводных тату, а также получить призы. Ждём вас в Питере!

Фестиваль проходит при поддержке генерального партнера — Сбера.

Стратегический информационный партнер Пикника «Афиши» –– Rambler&Co.

Узнать больше и купить билеты на фестиваль в Санкт-Петербурге можно на официальном сайте.