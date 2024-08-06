В Госдуме ответили на выселение семьи Тепляковых

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина нашла несоответствия в словах отца Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ в 9 лет, Евгения о выселении из квартиры. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметила, что хотелось бы знать правду об этой семье. Так, уточнила она, подавалась версия, что многодетная семья проживает в однокомнатной квартире. На деле же, по ее словам, выяснилось, что Тепляковы арендовали большую квартиру.

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Я увидела, мягко говоря, несоответствия в заявлениях семьи Тепляковых, и мне хочется знать правду о них. Во-первых, подавалась версия, что они все ютятся в однокомнатной квартире, но как оказалось, квартира не однокомнатная, а съемная и большая. Во-вторых, я не понимаю, как 90 тысяч оплачиваются за аренду квартиры, а доход составляет 70 тысяч, — высказалась Останина.

Депутат уточнила, что договор аренды квартиры с собственником мог быть заключен на проживание определенного числа людей, но «практически ежегодно в семье Тепляковых рождаются дети». Парламентарий допустила, что для собственника это могло быть повод изменить условия договора или расторгнуть его.

По ее мнению, властям нужно внимательнее присмотреться к этой семье. Так, считает Останина, можно предложить трудоустроить отца семейства, чтобы он зарабатывал больше 70 тысяч рублей. Также стоит задуматься, можно ли помочь матери поправить здоровье, и выяснить, в каких условиях проживают дети, добавила депутат.

Ты предлагаешь своей супруге увеличивать число детей — это замечательно, но, с другой стороны, в каких условиях они живут? Конечно, тут нужна помощь государства, но надо понять, насколько отец готов сам создавать условия для того, чтобы его дети жили комфортно. Готов ли он пахать во всю силу или только жаловаться, требовать и так далее. Но детей надо защищать, — заключила парламентарий.

Тепляков ранее заявил, что его семью выгоняют из съемной квартиры, за которую они ежемесячно платят 90 тысяч рублей. Он отметил, что арендодатель уже врывался в помещение.